Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de sexta-feira (16), a Polícia Civil de Alegrete realizou a prisão de um indivíduo de 31 anos com mandado de prisão expedido pela comarca local, relacionado ao tráfico de drogas. Segundo informações obtidas pela redação do PAT, o indivíduo foi encontrado no bairro Honório Lemes.

“Gago” e comparsa são presos na Zona Leste

A prisão contou com o apoio da Brigada Militar por meio do 6° BPChoq. Devido à greve dos delegados, não há mais detalhes disponíveis sobre a ocorrência no momento.