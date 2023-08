Fundimisa, indústria de Santo Ângelo, seleciona novos profissionais em Alegrete

A Fundimisa, empresa localizada em Santo Ângelo, é a maior fundição do Rio Grande do Sul e está crescendo em média 30% ao ano. Para sustentar este crescimento, prosperar ainda mais seus negócios e promover a geração de renda e desenvolvimento social, a empresa está com novas vagas em aberto para candidatos do município de Alegrete.



As vagas destinam-se a diversos setores e será oferecido capacitação dos novos integrantes do time. Desta forma, a experiência na função, embora seja um diferencial, não será um requisito preliminar.

Para viabilizar a estadia dos novos colaboradores advindo de outras cidades, a Associação Atlética Fundimisa oferecerá moradia com valores sociais e com uma localização privilegiada (ao lado da Fundimisa).

A Fundimisa é reconhecida pelo GPTW – Great Place to Work como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e oferece muitas oportunidades e benefícios como salário compatível, restaurante interno, plano de saúde, convênio educação, médico, dentista, auxílio farmácia, auxílio academia, clube recreativo e muito mais.

Se você está interessado, entre em contato com o número 55 9 97077400 ou se preferir envie seus dados ou currículo pelo whatsapp ou pelo e-mail ([email protected]). Aproveite esta grande oportunidade.

