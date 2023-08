Colisão entre Fiesta e Honda deixa homem ferido

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência foi na interseção da rua Conde de Porto Alegre com a Barros Cassal. A condutora do veículo Fiesta, que seguia pela rua Conde de Porto Alegre, teria avançado a preferencial e colidiu com a moto, que trafegava pela Barros Cassol em direção ao centro da cidade.

O motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os dois veículos envolvidos no acidente sofreram danos materiais. A Brigada Militar atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal.