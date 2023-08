Seis bairros sem água, nesta tarde, em Alegrete

Share on Email

O problema operacional foi identificado há pouco e afeta seis bairros. O ocorrido, está relacionado ao Poço de distribuição localizado na Avenida Caverá, levando a uma interrupção no abastecimento de água para os bairros vizinhos. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) mobilizou uma equipe para lidar com a situação e garantir a retomada do abastecimento.

Os bairros impactados por essa interrupção são: Nilo Soares Gonçalves, Avenida Caverá, Balneário Caverá, Getúlio Vargas, Airton Senna II e Nova Brasília. Os moradores vão enfrentar a falta de água no início da tarde, por volta das 13h e a previsão é que o serviço seja normalizado às 20h.

O gerente local da Corsan em Alegrete, pede a compreensão da população diante dessa situação inesperada. Ele enfatizou que a equipe da Corsan está empenhada em resolver o problema o mais rápido possível, buscando minimizar os transtornos causados ​​aos moradores pela falta de água.