Fundo da criança e do adolescente recebe recursos da Receita na declaração de imposto

No âmbito do projeto de Cidadania Fiscal, a Agência da Receita Federal encaminhou, junto à Prefeitura Municipal, a campanha para arrecadação de recursos de pessoas físicas para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Foi observado um ligeiro crescimento nestas arrecadações.

É sempre importante ressaltar: estes recursos constituem uma fonte gratuita e ajudam entidades que atuam na área da proteção dos direitos das crianças, adolescentes e idosos, sem nenhum ônus para o Município, destacou Gilmar Martins.

Outra ação importante da Receita Federal com impacto na vida da comunidade local, foi a destinação de um veículo para o Município.

Em setembro, ocorreu a mudança de sede da Agência da Receita, aqui em Alegrete.

Gilmar de Lima Martins registra que esta era uma medida pensada pela Administração do órgão, sobretudo a partir da Delegacia, em Santa Maria, por conta da redução de pessoal atuando na Unidade e, também, pela transferência de boa parte dos serviços para plataformas digitais/virtuais de atendimento, como já mencionado.

Assim, desde 13 de setembro passado, a Agência de Alegrete passou a funcionar na Rua General Sampaio, 984 – Edifício Galego Astrar.

Em razão desta mudança, parte do material de escritório, aparelhos de TV, ar condicionado substituídos, armários, foi doado à Prefeitura Municipal de Alegrete, mais especialmente, à Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, também como forma de retribuição pelo auxílio emprestado na mudança de sede da Agência da Receita, totalizando uma doação que se aproximou, em valores monetários, a R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).

Também deve ser destacado que a UNIPAMPA Alegrete recebeu doações de mercadorias pela Receita Federal, além dos trabalhos compartilhados com esta Universidade, especialmente, na produção de álcool para higienização, gerado a partir de bebidas apreendidas. Entre as entidades beneficiadas estão a APAE, a Casa Lar do Idoso, entre outras.

Este processo envolveu a Reitoria da Universidade, através de gestões do Reitor Roberlaine Jorge, em contato direto com a Delegacia da Receita Federal, em Santa Maria.

A Agência da Receita Federal em Alegrete está composta do seguinte corpo de servidoras e contratadas: Gilmar de Lima Martins (Analista Tributário, Agente), Melissa Fernandes Geraldo Mafaldo (Assistente Técnica Administrativa, servidora), Rafaela Menezes Severo (Auxiliar de Escritório), Ana Caroline Prates Lemos (Estagiária) e Ângela Mattive Pizzuti (vinculada à empresa terceirizada de conservação e limpeza).

O expediente funciona, diariamente, das 8h as 12h, para atendimento presencial e das 13h30min às 17h30min, para atendimento por telefone.

O telefone para contato é o 3422- 8223. No mês de janeiro, o atendimento presencial será mais restrito em razão do período de férias de servidores