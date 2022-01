Suicídios caíram 60% em Alegrete

Um dado impressionante divulgado pela Saúde Mental de Alegrete foi a queda nos suicídios no Município, mesmo em anos de pandemia e muito sofrimento em decorrência disso.

A Diretora do Serviço de Saúde Mental de Alegrete, Nádia Mileto, diz que caiu em 60% o número de suicídios e isso se deve basicamente ao serviço de SAMU Mental instituído na Rede em outubro de 2019.

Dados de 2019 apontam que 11 pessoas se suicidaram no Município e em dois anos caiu para apenas 3.

Foi um trabalho da equipe do SAMU Mental que articulou com toda rede de proteção e saúde esta prevenção a quem tem algum sofrimento mental e tentativa de tirar a própria vida, observou Nádia Miletto.

Ela destaca o papel importante da comunidade quando alguém tenta se jogar da ponte no Ibirapuitã, porque estes são os primeiros a chegar, ajudam vidas e depois articulam com os demais órgãos da rede para ajudar estas pessoas. Coloca que a maioria sofre de depressão que pode ser por vários motivos. Esses são encaminhados para tratamento permanente.

Um fato que marcou Alegrete, conforme Nádia Miletto foi quando fechou o frigorífico pela primeira vez, em 1995, assim como a Cooperativa de lã. Nesta época, tivemos vários suicídios em sequência, apontam dados.

Chegar ao fim de 20021 com quase dois anos de pandemia em que sabemos do enorme sofrimento das pessoas com medos, incertezas, desempregos e mortes com números em queda, nos dá um alento de que pessoas ajudam pessoas, e neste caso, são colegas da própria Rede Pública de Saúde junto com órgãos de segurança como a Brigada Militar, Bombeiros e outros, destacou a coordenadora da saúde mental