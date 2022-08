Furto de fios de cobre deixa sete bairros sem água em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da noite desta segunda-feira(29), o furto de cabos de cobre no poço artesiano da Avenida Caverá provocou o desabastecimento de no mínimo sete bairros, em Alegrete.

O gerente da Corsan, local, Cristiano Machado, disse que esse foi o segundo caso de furto somente neste dia. Durante à tarde houve o registro na ETA, Estação de Tratamento de Água de Alegrete e, no início da noite na Zona Leste.

“Solicitamos inclusive uma reunião com a Delegada Fernanda Mendonça, pois está demais. Os furtos estão acontecendo com muita frequência. Ficamos apavorados como essas pessoas colocam em risco a própria vida” – descreveu.

Os bairro sem água são: Getúlio Vargas, Airton Senna I, Airton Senna II, Nilo Soares Gonçalves, Nova Brasília, assim como, o Balneário Caverá e a Avenida Caverá.

Até o momento, não há previsão do retorno do abastecimento.