Vai prestar a prova do ENEM em 2022? Ainda dá tempo de se preparar no SENAC Alegrete!

Como é sabido, a redação é um dos pontos-chave para a aprovação neste e em outros concursos e processos seletivos. Porém, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2021, aproximadamente 96 mil estudantes zeraram a redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e apenas 22 dos(as) inscritos(as) tiraram a nota mil. Com intuito de auxiliar os(as) estudantes com este desafio, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso de Redação para Vestibular. As aulas iniciam no dia 21 de setembro e serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 17h30min às 20h30min.

O curso, com carga horária de 50 horas, tem como objetivo oportunizar um espaço de construção de conhecimentos e habilidades para produção textual, considerando os pressupostos da língua portuguesa. O(A) aluno(a) terá a oportunidade de rever e praticar conteúdos importantes como: o emprego adequado da grafia das palavras e da crase, concordâncias e regências verbal e nominal, pontuação, o uso dos diferentes “porquês” e do aposto/vocativo, entre outros. Além disso, serão trabalhadas estratégias para a organização de ideias para as diferentes formas de comunicação, em tipologias textuais distintas.

Os(As) interessados(as) podem se inscrever pelo site www.senacrs.com.br/alegrete. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 34221069 ou pelo WhatsApp (55) 99963.8385. O Senac Alegrete fica localizado na rua General Vitorino, 399 – Centro.