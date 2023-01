Furto de fios deixa bairros da Zona Leste e parte do Centro sem água

Share on Email

Na manhã desta terça-feira(3), foi constatado o furtos de cabos de cobre no poço artesiano da Corsan, no bairro Ibirapuitã, o que provocou o desabastecimento em, no mínimo, quatro bairros e a diminuição da pressão em outras localidades das adjacências.

De acordo com o gerente da Corsan, local, Cristiano Machado, os bairros Ibirapuitã, Promorar e a parte baixa do centro, estão sem água.

“Estamos em um novo ano, entretanto, esta situação de furto de fios continua. Ano passado foram várias ocorrências e os furtos estão acontecendo com muita frequência. Ficamos apavorados como essas pessoas colocam em risco a própria vida” – descreveu.