Prefeitura abre edital para contratação de motoristas e operadores de máquinas

Serão disponibilizadas três (03) vagas para atuação como Motoristas, duas (02) para Operadores de Máquinas e uma (01), cargos de 40h semanais, seguindo as atribuições legais conferidas na lei municipal nº 6.493.

Para inscrever-se o candidato deverá entregar cópias dos seguintes documentos pessoais (em envelope lacrado):

– Preencher o formulário de inscrição, disponível no anexo I deste Edital;

– Entregar cópia dos seguintes documentos pessoais:

– Documento de Identificação (carteira de identidade, motorista, etc);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Número de Inscrição do Trabalhador – NIT ou Programa de Integração Social – PIS;

– Comprovante de Endereço água, luz ou telefone – (em nome do candidato ou declaração do titular da conta confirmando que o candidato reside naquele endereço);

– Certidão Judicial Criminal Negativa RS

– Certidão Comprobatória de que está quite com a Justiça Eleitoral ;

– Quitação do Serviço Militar, sendo do sexo masculino;

– Certificados de experiência profissional.

As inscrições ocorrerão de 02/01 a 04/01, das 08h às 11h, no Protocolo do Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar.

O resultado final será homologado e publicado no site do município.

Abaixo, surge o edital do processo na íntegra:

Confira o Edital nº 114/2022