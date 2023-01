Furto de fios impacta no fornecimento de água; mais um bairro desabastecido neste domingo

Share on Email

O desabastecimento de água neste domingo (8), no bairro Capão do Angico, na Zona Leste, ocorre devido ao vandalismo e furto de cabos de energia no poço de bombas.

Na manhã de hoje a equipe da Corsan constatou que a falta de água ocorreu devido ao furto de cabos. Essa situação tem sido um dos grandes problemas enfrentados pela Corsan nos últimos meses, os casos de furtos têm sido recorrentes, e quem sofre é a população, além dos prejuízos.

O furto de cabos de energia tem sido grande problema para as autoridades não só em Alegrete, mas em todo o Estado desde o ano passado. O crime interrompe o abastecimento de água e diminui a qualidade do serviço prestado à população e impacta diretamente em um dos serviços essenciais.

A previsão é de que até o início da tarde o abastecimento normalize.