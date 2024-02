Furto qualificado frustrado em Alegrete: acusado é preso com carteira da vítima pela BM

No local, foi feito contato com um homem de 35 anos, que informou aos policiais que estava indo à Delegacia de Polícia para registrar o extravio de sua carteira contendo documentos e cartões bancários. No entanto, ele começou a receber notificações de tentativas de compra com seus cartões em um comécio daquela região.

Ao chegar ao estabelecimento, a vítima identificou o indivíduo que estava tentando efetuar as compras fraudulentas. A guarnição procedeu com a abordagem do acusado de 30 anos e, após uma revista pessoal, encontrou com ele a carteira contendo os documentos e cartões bancários da vítima.

Diante dos fatos, tanto a vítima quanto o acusado foram encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), onde o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado.