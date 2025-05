GABM dá inicio a sequência de ações em prol de melhores condições para Brigada Militar

O encontro contou com a presença do comandante da 3ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira (1º BPAF), Capitão Gilmar Resta Lançanova, da presidente do GABM, Vanessa Moraes, da vice-presidente Tenente Nei Machado, da tesoureira Flaviane Antolini e da integrante Érica de Vargas.

Durante a reunião, também esteve presente o diretor e proprietário da Rádio Nativa FM e do portal Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros, que participou das discussões sobre as ações que o GABM pretende desenvolver para suprir demandas da Brigada Militar que, por vezes, enfrentam dificuldades de execução em razão da limitação de recursos repassados pelo Estado.

O GABM é uma entidade privada e sem fins lucrativos, cuja missão é oferecer apoio à Brigada Militar local por meio de iniciativas que busquem melhorar as condições de trabalho dos policiais e garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população de Alegrete. Entre os temas abordados na reunião, estiveram propostas de campanhas para arrecadação de recursos e aquisição de materiais, além da criação de parcerias no município. A articulação reforça a importância do trabalho conjunto entre sociedade civil e instituições públicas para o fortalecimento da segurança pública local.