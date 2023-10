Gabriela Segabinazzi explica por que lixo de Alegrete vai para aterro em Santa Maria

Ela explicou, por meio de dados e gráficos, o trabalho de coleta de lixo que foi transferido para a sua pasta este ano. A atividade está sendo realizada pela empresa ANSUS e, de acordo com a Secretária Gabriela Segabinazzi, desde o ano passado, o transporte e a destinação final têm representado um custo adicional para o Município, totalizando 3,8 milhões para a Prefeitura desde o início do ano até o momento.

Mais um homem é encontrado morto em Alegrete

Os resíduos sólidos de Alegrete são recolhidos, diariamente, das ruas da cidade, e em dias definidos, no Distrito de Passo Novo. Por determinação legal eles devem, desde 2021, transportar os resíduos da cidade para aterros sanitários regionais, já que em nossa região não existe aterro para receber este material. E há quase três anos que a Prefeitura vem efetivando esta coleta e transbordo para um aterro em Santa Maria.

No lugar mais alto do pódio, Victor é mais um talento do velocross alegretense

Questionada se esse valor alto não seria menor em caso de um aterro aqui na Região, a Secretaria informa que diminuiríam alguns custos caso uma empresa que comprou uma área e está aguardando licenciamentos ambientais venha fazer um aterro sanitário entre Alegrete e Uruguaiana.

A FEPAM desde 2009 solicitava o fim dos lixões nos municípios gaúchos. E no Rio Grande do Sul existem empreendimentos (aterros sanitários), com metodologias de controle de impacto ambiental, atividade que é licenciada pela Fepam e as estações de transbordo são licenciadas pelos municípios, conforme Resolução Consema 372/2018.