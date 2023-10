Superação, evento do projeto inclusivo Esporte Para Todos, realizou mais uma edição na AABB

O projeto é resultado de uma ação esportiva chamada “Esporte para Todos”, que teve início em 2014. O trabalho nasceu do interesse e da iniciativa das próprias pessoas com deficiências, contando com o apoio de indivíduos engajados na causa, que se destacam por seu comprometimento com a inclusão em suas ações diárias.

O “Esporte para Todos” atualmente engloba pessoas com deficiência física, intelectual e auditiva, abrangendo uma ampla variedade de práticas inclusivas. As atividades esportivas promovidas pelo projeto têm como resultado o desenvolvimento cognitivo e motor dos participantes, proporcionando melhorias significativas em sua qualidade de vida. Além disso, contribuem para a promoção da inclusão na comunidade, permitindo que todos alcancem maior autonomia e protagonismo social.

Josie Pillar, uma das lideranças do grupo, destacou a participação em diversos campeonatos, tanto locais, regionais, estaduais quanto nacionais, incluindo as Paralimpíadas Escolares. Com orgulho, Josi enfatizou que os atletas de Alegrete conquistaram títulos nas modalidades de basquete em cadeira de rodas e atletismo em várias edições desses campeonatos.

O Superação, que aconteceu na AABB, teve como objetivo principal divulgar o trabalho do grupo de esportes, fortalecer vínculos com a comunidade e estabelecer novas parcerias. O evento também foi uma oportunidade para celebrar as conquistas diárias do projeto e suas contribuições para a inclusão.

Este ano, o evento contou com a participação especial de Clarissa Auller, uma atleta que passou por um transplante de coração e hoje é uma inspiração para muitos. Clarissa aproveitou a oportunidade para destacar a relevância da doação de órgãos. Além disso, Denilson Souza, um paratleta da cidade de Santa Maria, também marcou presença. O Superação ofereceu entretenimento musical, com a presença da DJ Surda Lenny e apresentações dos artistas locais Alexandre Rosa, Gui Mendes e Bruno Souza.

Fotos e informações: Ana Fernandes