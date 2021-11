Galho cai de árvore e atinge mulher na Praça Getúlio Vargas

Uma mulher de 38 anos que estava próximo à pracinha de brinquedos foi atingida por um galho de árvore da Praça Getúlio Vargas, centro, Alegrete.

Ela foi socorrida por um ciclista que passava no local e levada à UPA por um taxista do ponto em frente à Igreja. De acordo com o taxista, Vitor Gonçalves, um galho caiu sobre a cabeça da mulher e sangrava muito.

A vítima, que estava acompanhada de uma outra mulher e uma criança caminhavam próximo ao Monumento ao Expedicionário e segundo o que foi relatado à Brigada Militar, o galho iria cair sobre a menina.

Ao perceber o perigo a tia se colocou à frente, e ela e a mãe da criança foram atingidas. A mulher que sofreu o ferimento na cabeça, disse que o sangue prejudicou a sua visão. Já a mãe da menina teve escoriações mais leves nas costas. Tão logo viu o incidente o ciclista parou e socorreu as vítimas.

As árvores da Praça Getúlio Vargas são de espécies nativas e tem muitos anos que estão ali e, com a umidade que se infiltra no tronco e galhos eles ficam frágeis e podem cair. Não há como alguém que transita ou está passando saber do perigo de um galho cair naquele momento.