Inicia pagamento do Auxílio Brasil sem filas em Alegrete

Segundo o Ministério da Cidadania, neste primeiro mês serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias, que receberão um total de mais de R$ 3,25 bilhões. O valor médio neste mês será de R$ 224,41 por família.

Diferente de outros locais do país em que se formaram filas em frente à Caixa Federal, aqui em Alegrete a situação foi bem tranquila.

O setor de cadastro único da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social disse que sabe que os valores subiram ,mas não recebeu nada oficial, porque o site do Governo está fora em todo o país. De acordo com dados da CAD único da Prefeitura de Alegrete, em outubro passado, 2.099 famílias recebiam o Bolsa Família aqui em Alegrete. Norma Martins acredita que vai aumentar o número de pessoas, mas por enquanto não possuem estes dados. Os valores também aumentaram, mas ela disse que não tem nada oficial, por enquanto.

As agências da Caixa Federal estavam com filas em vários locais do país, assim como os centro de Referência em Assistência Social. Em muitos locais, trabalhadores que não sabem se terão direito ao Auxílio Brasil e qual será o valor do benefício, além de pessoas que buscam o cadastro pela primeira vez.