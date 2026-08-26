Defesa Civil alerta para temporais e risco de elevação dos rios no RS; Alegrete deve ficar atento

Para Alegrete e a Região da Fronteira Oeste, o alerta exige atenção principalmente diante da possibilidade de temporais, chuva forte, rajadas de vento e queda de granizo ao longo dos próximos dias.

Na quinta-feira (27), estão previstas condições para tempestades, com possibilidade de granizo, inclusive de tamanho grande, rajadas de vento que podem superar pontualmente os 90 km/h e chuva forte a intensa. Na sexta-feira (28), o cenário de instabilidade permanece, com possibilidade de novos temporais, granizo, ventos fortes e elevados volumes de chuva.

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O aviso indica que a instabilidade deve continuar durante o fim de semana. No sábado e domingo (29 e 30), há previsão de chuva intensa e volumosa principalmente nas regiões dos Vales e Nordeste, além de risco de tempestades severas na metade Norte do Estado.

Atenção para os rios

No cenário hidrológico, a Defesa Civil aponta níveis entre a normalidade e o limiar de atenção em diferentes pontos do Estado. No Sul, os maiores níveis de referência estão concentrados nas bacias da região, com destaque para o Rio Jaguarão, que atingiu a cota de inundação nesta quarta-feira.

Embora os principais pontos de risco de inundação destacados no aviso estejam concentrados na metade Norte, a previsão de chuva exige acompanhamento também na Fronteira Oeste, especialmente em áreas próximas a rios, arroios e regiões sujeitas a alagamentos.

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O aviso aponta ainda possibilidade de enxurradas, alagamentos em áreas urbanas, extravasamento de arroios e pequenos rios e elevação dos níveis de rios maiores em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Orientação aos moradores de Alegrete

Diante da previsão de instabilidade, a recomendação é que os moradores de Alegrete acompanhem os comunicados oficiais da Defesa Civil e redobrem os cuidados durante os períodos de tempestade.

Em caso de chuva forte e rajadas de vento, a orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar ruas ou pontes com correnteza e procurar abrigo em local seguro, longe de árvores, estruturas metálicas, placas e outros objetos que possam ser derrubados pelo vento.

A população também deve ficar atenta a eventuais mudanças nos níveis dos rios e arroios que cortam o município, especialmente em áreas tradicionalmente suscetíveis a alagamentos.

O Aviso Hidrometeorológico nº 15/2026 permanece válido até segunda-feira (31), e novas atualizações poderão alterar o cenário conforme a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas.