Game of Skate movimenta o largo do Centro Cultural em Alegrete

O largo do Centro Cultural mais uma vez foi o palco de um grande evento da cultura hip hop. Dessa vez, aconteceu um Game of Skate, reunindo mais de 20 atletas e centenas de pessoas que foram conferir as manobras, em quase cinco horas de disputas realizadas no último domingo (23).

O skatista Xande Fontela venceu o Game, com Vini Guerra em segundo e Fábio Dias (Di Maria) em terceiro. Três grandes skatistas no pódio, mas muitos outros mereciam premiação tal o nível dos atletas que estiveram no largo.

Paulo Berquó, Xandi Fontela, Guilherme Genro, Fábio Dias e Vinícius Guerra: organizadores e vencedores do Game

Algumas disputas foram sensacionais, entusiasmando o público presente. O evento foi coordenado pelos skatistas Guilherme Genro e Vinícius Guerra e também pelo jornalista Paulo Berquó, um incentivador da cena. “Nada se constrói sozinho e o skate, assim como o movimento hip hop é um exemplo de união de forças”, ressaltou Berquó.

Já Guilherme Genro destacou a importância dos apoiadores, como a loja Mandrake, que lançou premiação; a Shepe Marketing Digital, que produziu os flayers; a Wave Barbearia, que apoiou com cortes também na premiação, assim como a Studio 103 e a Streetmood, empresas importantíssimas e que acreditam no esporte como um todo.

O Best Trick, escolha da melhor manobra, aconteceu já era noite

“Também apoiaram o evento a Baita Caipa e a amiga da cena hip hop Thiana Ligorio”, agradece Genro.

Vinícius Guerra outro organizador do Game estende os agradecimentos ao ativista cultural Willy Vieira, da Oficina do Som, que apoiou incansavelmente com o equipamento de som, e à parceria da Rádio Tchê Alegrete, que cedeu os pontos de energia elétrica.

Berquó, por sua vez, salienta o apoio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania e do secretário Daniel Rosso. “A Guarda Municipal fechou a rua em frente ao CC, dando segurança ao evento”, ressaltou o ativista.

Skatista Victor Figueira em ação

“Muito mais gente somou, seja na produção dos equipamentos (corrimão, rampa, e outros itens”, agradece o jornalista, ressaltando a parceria no evento do movimento cultural Roubando a Cena, que surge com força, organizando ou apoiando os movimentos do hip hop na cidade.

O próximo evento já está alinhavado, será a segunda edição da Batalha RAC (Roubando a Cena), depois da espetacular Batalha da Praça da Juventude. “Agora a ideia é rimar no largo da Viação Férrea, atrás da Maria Fumaça”, adianta Ballial, um dos idealizadores do Roubando a Cena.

No Game of Skate, os skatistas, por sua vez, já contam as horas para a inauguração da pista nova de skate na Avenida Tiaraju dando a largada no projeto do parque linear. A cena vive e se movimenta, festejam.

Fotos: Nicolas Freitas e Iago Ribeiro