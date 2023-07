Brasil goleia na estreia da Copa do Mundo Feminina

A Seleção Brasileira Feminina, estreou nesta segunda-feira(24), com uma grande atuação na Copa do Mundo Feminina. O time comandado pela técnica Pia Sundhage aplicou uma goleada de 4 a 0 frente ao Panamá.

O grande destaque da partida foi a meio-campista Ary Borges, que marcou três gols e deu assistência para Bia Zaneratto completar a goleada. A Rainha Marta começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 30 do segundo tempo para fazer história, atuando em sua sexta Copa do Mundo Feminina, a brasileira igualou feito da nigeriana Onome Ebi e a canadense Christine Sinclair.

Em Alegrete a mobilização para a partida foi muito pequena, movimento nas ruas, lugares que costumam passar jogos estavam fechados na manhã desta segunda-feira. O comércio por exemplo, não aderiu o clima de Copa do Mundo e não mudou as vitrines que geralmente são marca do período da competição mundial.

O Brasil retorna a campo no próximo sábado(29), onde enfrenta a poderossíma França pela segunda rodada da Copa do Mundo. O jogo será realizado a partir das 7h da manhã, que poderá ter mais engajamento da população alegretense no apoio as meninas da Seleção Brasileira.

