Semana inicia com previsão de chuva e frio em Alegrete

A segunda-feira (24), amanheceu com o tempo fechado. Segundo a previsão do Climatempo a semana será marcada pelo retorno da chuva seguido do frio. Hoje a chuva pode ocorrer a qualquer hora de forma fraca, onde a precipitação não passa de 8mm. A temperatura máxima não passa dos 19ºC.

Já na terça (25), a mínima será de 11ºC, e a sensação do frio aumenta. Durante o dia os termômetros não passam dos 19ºC. A precipitação aumenta para 25mm, uma chuva fraca durante o dia. Na quarta-feira (26), o tempo segue nublado com previsão de chuva de manhã (20mm), aberturas de sol à tarde com pancadas de chuva. O frio pega mais força com a mínima de 9ºC e a máxima não passando dos 17ºC.

Já de quinta em diante o tempo firma com o retorno do sol, mas possibilidade de geada ao amanhecer. A mínima será de 3ºC. Na sexta-feira (28), o friozinho pela manhã, em mais um dia com chance de geada. As máximas nos dois últimos dias da semana não ultrapassam os 18ºC.