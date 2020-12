GAPAA emociona crianças autistas ao entregar brinquedos de Natal em Alegrete

Compartilhe















A pandemia afastou pessoas, criou um clima de insegurança e medo nas pessoas. Porém, estamos findando o ano e com ele o espírito de Natal, inevitavelmente, toca o coração das pessoas.

E, neste ano, em especial, o GAPAA trabalhou firme para ajudar crianças e jovens com espectro autista em Alegrete.

No dia 20, a presidente do Grupo, Ana Brasil, que tem uma filha com espectro se transformou em Mamãe Noel e foi entregar presentes as crianças que são acolhias e tem alguma serviço do GAPPA.

Levei minhas duas filhas com os devidos cuidados, porque todos os anos fazíamos festa no Coletivo Multicural, mas devido a pandemia esse ano fizemos essa ação diferente.

Junto com Valdecir Severo que todos os anos leva alegria as crianças como Papai Noel ela foi aos locais onde estavam os assistidos pela entidade e entregou os presentes. – Foi uma emoção indescritível que tocou a todos não só as crianças, mas suas famílias ao ver pessoas chorando e agradecendo pela ação, foi demais, salienta Ana Brasil.

Ela diz que foi um dia de tocar e encher o coração de alegria e amor, porque quem convive com alguém com essa síndrome tem uma dedicação enorme, porque às vezes é muito difícil lidar com eles. Ela agradece a parceria de Vânia Guerra que doou os presentes que fizeram a alegria das crianças.

De acordo com a presidente da GAPAA, em Alegrete, cerca de 300 pessoas têm a síndrome do especto autistas e estas precisam de medicação continuada. Para isso, Ana busca apoio de laboratório e da Justiça para que as pessoas que não têm condições de comprar, possam ter acesso à medicação.

Vera Soares Pedroso

Fotos arquivo GAPAA