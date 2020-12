Uma das últimas grandes filas da Caixa Federal em 2020

Compartilhe















O ano está findando com mudanças significativas na vida das pessoas. Há dez meses quem passa próximo à agência da Caixa Federal, em Alegrete, percebe grandes filas de quem busca as suas parcelas do auxílio emergêncial, FGST e outros serviços.

Neste tempo, centenas de alegretenses enfrentam longas horas na fila. E, no dia 21 de dezembro não foi diferente Desde bem cedinho, a fila estava tomando conta da Rua Vasco Alves desde a praça Getúlio Vargas até a agência da Caixa em Alegrete.

Agora em dezembro termina o pagamento do auxílio emergencial de 2020, pago pelo Governo Federal por conta da pandemia. Essas últimas três parcelas são de 300 reais cada uma. A próxima liberação para os já cadastrados, ainda relativa, ao ano de 2020 será no dia 4 de janeiro informou a gerência da Caixa.

A agência da Caixa trabalha com quadro reduzido, por conta de que alguns que estão afastados por motivos de doença. E devido à pandemia, todos os cuidados são tomados para atender os clientes que buscam os serviços da agência,

Para auxiliar as pessoas com água e algum tipo lanche, o Grupo Corona do Bem com ajuda do CAID, da Igreja do Avivamento, montou um gazebo em frente a agência de onde distribuem água. Eles contam com a parceria de empresários de Alegrete.

Vera Soares Pedroso