Alegretense Fabiano Silva renova por mais uma temporada no Tubarão Futsal

O preparador físico Fabiano Silva renovou com o Tubarão Futsal para a temporada de 2021. O alegretense continua super valorizado, e pelo empenho e profissionalismo na equipe tubaronense continua em 2021, em solo catarinense.

A temporada que encerrou no dia 13 de dezembro, foi de certa forma vitoriosa. O alegretense se diz agradecido pelo ano atípico e certo de sua entrega pelo bem da equipe.

“Não conseguimos conquistar os títulos em disputa, mas tivemos a sensação do dever cumprido, com uma ótima campanha no LNF (4ª colocação), ficamos nas quartas de final da Divisão Especial SC e uma boa participação na Copa Laranjeiras, evento pré-competitivo”, analisou o profissional responsável pela preparação física do Tubarão.

Fabiano admite que 2020 está sendo um ano totalmente atípico, de extremas dificuldades para todos os envolvidos no esporte e na vida cotidiana.

“Deus guiou nosso caminho e abençoou a todos em nossas andanças. Agradeço a todo nosso grupo de trabalho (Direção, Comissão Técnica e Atletas), saliento, principalmente os atletas por terem suportado todas as atividades repassadas no período de treinamentos em casa, nas reapresentações e novas paradas, assim como os cuidados redobrados que tiveram que ter para suportar jogos e viagens em sequencia e de curta duração, onde a muitas vezes a recuperação física necessária não foi obtida”, avaliou Silva.

O preparador físico agradeceu o trabalho do colega e amigo Thiago Raupp, com quem vivenciou três temporadas, Raupp não continua em 2021, à frente da equipe. “Muito obrigado pela parceria, por acreditar no trabalho, pelos resultados alcançados juntos. Desejo toda a felicidade, sucesso e sorte na tua nova empreitada, pois competência tem e muito”, comentou o alegretense.

O novo comandante da equipe tubaronense será Sergio Lacerda. Além de novos contratados, o Tubarão se despediu ontem (21), do seu maior artilheiro, Pakito camisa 77. Depois de 7 anos, anunciou sua aposentadoria.

O alegretense entra num período de férias nos próximos dias e em breve retorna para nova temporada com o trabalho no Clube da Cidade Azul.

Júlio Cesar Santos