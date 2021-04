Garças infestam, com fezes, calçadas e bancos da praça Getúlio Vargas em Alegrete

Compartilhe















A situação dos pássaros, que todas os finais de tarde vêm em bandos fazer dormitório em árvores da Praça, está criando um desconforto a feirantes que atendem duas vezes no local. Essa situação se arrasta há anos e pouco pode ser feito, visto que ir contra a natureza não é um ato legal.

Os pássaros migraram de um lado para outro da praça e sujam bancos e calçadas com as fezes, o que deixa o local insalubre, também pelo cheiro provocado pelos detritos. Depois que levantam voo, o visual da praça, que todos os dias, passa por varreção pela equipe de limpeza fica com aspecto de muita sujeira.

Os feirantes e pessoas que costumam comprar produtos naturais na Feira estão preocupados com essa situação. Muita gente reclama, mas ninguém aponta uma solução. Essa é uma observação do chefe da limpeza, Gilmar Massary.

Por telefone, ele informou que conseguiu 100 metros de mangueira e, na segunda- feira, vai fazer uma limpeza em bancos e na calçada, da praça, do lado para o Banrisul. – Tudo que nos dizem que pode resolver, vamos tentar fazer, como colocar focos de luz voltados para as árvores ou fitas que possam inibir a presenças das aves naquela local já foi indicado, diz Massary.

Mas deixa claro que limpar o local não vai impedir que aves retornem e voltem a sujar as calçadas e os bancos.

O Biólogo Rafael Moura diz que essas aves são garças pequenas, brancas, que se alimentam de várzeas do Ibirapuitã e usam as árvores da praça para dormitório. Isso acontece em decorrência de desmatamento de árvores de maior porte. Elas vêm para as praças onde tem árvores mais altas e para se protejerem de possíveis predadores, explicou o Biólogo.

