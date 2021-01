Garoa antecipa previsão de mais de 100 mm de chuva em Alegrete

Compartilhe















A tendência é de altos índices de chuva para as próximas 24 horas em Alegrete. De acordo com o site de meteorologia Climatempo, a previsão é de 115 mm entre a terça-feira (26), e a quarta-feira (27).

Para hoje a chuva seria rápida durante o dia e noite. Uma pancada no meio da manhã seguida de uma garoa logo em seguida ao meio-dia deve ser o prenúncio do volume de chuva previsto para as próximas horas. A temperatura hoje não passa dos 29ºC. Segundo estimativa do Climatempo há 83% de chances da previsão se confirmar para esta terça-feira.

Já na quarta-feira (27), o tempo será chuvoso durante o dia e à noite. A mínima será de 21, com máxima de 27. Cresce a possibilidade de chuva (90%), numa previsão de 75mm. Na quinta-feira (28), a temperatura fica entre 18 e 31ºC, podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde.

Na sexta-feira (29), estão previsto 4 milímetros com pancadas de chuva entre a tarde e noite. A mínima será de 21ºC, com a máxima chegando aos 32ºC.

Júlio Cesar Santos