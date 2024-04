Gasolina comum em Alegrete registra diferença de até R$ 0,75

A averiguação é referente ao mês de março, durante o qual foram visitados 19 estabelecimentos, levando em consideração as variações de preço e incluindo os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete foi encontrado entre R$ 5,64, o menor valor, e R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada está situado entre R$ 5,86 e R$ 6,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,91 e R$ 6,56. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 5,99 e R$ 6,25. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,17 e R$ 4,69, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos de Alegrete.

A reportagem do PAT entrevistou três consumidores que estavam em um dos postos de gasolina de Alegrete e os informou sobre o novo aumento do combustível no município. Pedro dos Santos, um dos entrevistados, expressou sua insatisfação: “Essa notícia não é boa, eu ando de carro todos os dias e já estava pesando no bolso, todo mês aumenta, pelo menos isso”, desabafou o alegretense.