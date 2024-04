Colheita de arroz em Alegrete se aproxima da metade da área semeada

A colheita de arroz irrigado avança no Rio Grande do Sul. Dos 900.203 hectares cultivados, foram colhidos até o momento 325.875 hectares (36,2%). Encontram-se em estádio vegetativo 0,7%; enquanto 14% estão na fase reprodutiva; e 48% estão em maturação. Na safra passada, neste mesmo período, já tinham sido colhidos 67% da área total no RS e 0,6% foram perdidos.

Em Alegrete não é diferente, dos 53.523 ha semeados, já foram colhidos 24.251ha, o que representa 48% da área plantada no município. Os dados foram tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações das equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do instituto junto aos produtores gaúchos. O técnico do Irga em Alegrete Nilton Oliveira destaca que entre todas regiões produtoras de arroz irrigado, a colheita se encontra mais adiantada na Fronteira Oeste, com 51,37% da área colhida. A mais atrasada é a região Central, com 17,99%. A região Oeste já colheu 135.590 ha dos 263.903 ha semeados.

Foto: Luis Carlos Marconato