Gasolina comun sobe e atinge 6,39 em Alegrete, segundo Procon

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Procon, realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis. A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de março, no qual foram visitados 19 estabelecimentos, em razão das movimentações de preço, sendo incluídos os impostos de ICMS.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,75, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,83 e R$ 6,39.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,99 e R$ 6,59. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 6,09 e R$ 6,49. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,32 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

A reportagem do PAT entrevistou três consumidores que estavam num dos postos de gasolina de Alegrete e os informou sobre a nova suba do combustível no Município. Marcelo Souza, um dos entrevistados, relatou sua insatisfação, “cara só vemos as coisa subir, pagamos impostos e atribuições ao Governo e só somos prejudicados”, disse o alegretense.