Três caiaqueiros de Alegrete remam 108 km entre Cacequi e Manoel Viana

Uma expedição de caiaque entre os municípios de Cacequi e Manoel Viana, durou quase quatro dias em meio ao temporal de vento e raio que assolou a região no final de semana passado. João Batista Padilha, Alexandre Dorneles Preto e Saulo Oliveira remaram 108 quilômetros desbravando lugares paradisíacos pelo Rio Ibicuí.

O trio de aventureiros saiu na quinta-feira (14), por volta das 7h, de Cacequi e chegaram no domingo (17), uma hora antes do meio-dia na cidade de Manoel Viana. “Começamos quinta, saímos da ponte da faixa próximo a Cacequi, remamos todo dia num calorão de quase 40 graus, levamos todo o equipamento para acampamento, barraca, lonas, fogareiro, rede e comida”, conta João Batista, experiente caiaqueiro.

A parada deles foi com 35km, era 17h de quinta quando o tempo começou a escurecer e logo um temporal violento de vento, raio e chuva afugentou os caiaqueiros. “Passamos uma noite preocupante, no 2º e 3º dias foi só chuva, praticamente sem parar, somente nos últimos quilômetros deu uma trégua e chegamos sem chuva”, relembra Dorneles.

“No caminho vimos e ouvimos bugios, sorros, jaguatirica, capivaras, javalis e várias espécies de pássaros. Chegamos na chamada Vila do Caverá , onde passam os trilhos de Santa Maria, parece um lugar parado no tempo, com quase sua totalidade de pescadores e pessoas idosas. Depois chegamos na praia do Jacáqua, onde conversarmos com algumas pessoas do local, todos ficavam impressionados com nossa expedição e com a nossa coragem de enfrentarmos o temporal e o rio cheio”, destacou Saulo.

Fotos: Saulo Oliveira