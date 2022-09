Gasolina deve sofrer nova baixa nos postos em Alegrete

Share on Email

A Petrobras informou na quinta-feira (1) um novo corte no preço da gasolina vendida em suas refinarias. O valor médio do combustível para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25.

“Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba”, destaca a companhia em nota.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, completa a empresa no comunicado.

Tão logo foi anunciado o novo preço para as refinarias, a reportagem entrou em contato com alguns estabelecimentos que comercializam combustível na cidade e buscou informações acerca do novo valor nas bombas.

Numa média geral entre os entrevistados, o valor atual deve ser reduzido entre R$ 0,18 e até R$ 0,20. A expectativa é que alguns postos já no sábado (3), já pratiquem o novo valor.

Alguns sustentam que o novo valor seja praticado tão logo seja feito um novo pedido de carga, onde já será repassado o novo valor praticado nas refinarias.

O consumidor terá mais economia no litro da gasolina com o preço inferior aos R$ 5,00 já que muitos possuem aplicativos que oferecem descontos de até R$ 0,30 a cada litro.

Conforme a última pesquisa do Procon em Alegrete, o preço médio da gasolina comum é de R$ 5,39, quando em julho foi encontrado em R$ 5,42. Já o valor médio da gasolina aditivada está sendo comercializado por R$ 5,54, antes era vendido a R$ 5,57.

A pesquisa do Procon é referente ao mês de agosto e foram visitados 18 estabelecimentos. Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio se manteve em R$ 6,87. No óleo diesel S10, o preço médio oscilou entre R$ 7,03 e R$ 6,91. O Etanol é encontrado em quatro estabelecimentos, onde o preço se mantém entre R$ 4,99 a R$ 5,06. Clique no link e compare os valores em Alegrete:

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1661967559-266.pdf