IFFar oferece vagas no curso Boas Práticas em Serviços de Alimentação

O curso, com carga horária de 16 horas, será realizado das 13h30 às 17h30 no Escritório do IFFar, localizado na Rua Andradas, esquina com a Venâncio Aires, Centro, em Alegrete.

Câmeras flagram arremessos de objetos no Presídio de Alegrete; homem foi preso pela BM

As inscrições estão abertas no Escritório do IFFar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até esta sexta-feira, dia 12. O curso é gratuito e oferece 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

A capacitação é exigida pela RDC 216/2004 e pela Portaria Estadual RS 799/2024, que determinam que todos os estabelecimentos gastronômicos devem ter pelo menos um manipulador de alimentos capacitado com este curso.

Mulher denuncia perseguição, e ex-companheiro é levado à delegacia pela Brigada Militar

Este curso, ministrado por professores do Instituto Federal Farroupilha, destina-se aos manipuladores de alimentos de diversos estabelecimentos, como restaurantes, lancherias, padarias, pizzarias, carros lanches, ambulantes, açougues, mercados, hotéis, instituições de ensino, instituições de longa permanência para idosos, unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde e demais locais que manipulam alimentos.

A Vigilância Sanitária destaca a importância deste curso, pois é um requisito obrigatório para a liberação de estabelecimentos de alimentos. Portanto, se você é um manipulador de alimentos ou trabalha em um estabelecimento que lida com alimentos, esta é uma oportunidade essencial para adquirir conhecimentos práticos e teóricos sobre boas práticas de manipulação.