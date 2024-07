Gasolina oscila entre R$ 5,99 e R$ 6,59 em Alegrete, aponta pesquisa do Procon

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis referente ao mês de Julho no Município.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,93, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,99 e R$ 6,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,97 e R$ 6,56. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 6,09 e R$ 6,59. O Etanol se mantém no valor médio R$4,47, o menor, e o maior preço em R$4,69 sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Angelo Siqueira, é morador do bairro Vila Nova e também reforçou a ideia.”Estamos vivendo uma fase muito complicada, preços abusivos pesam no bolso do consumidor, eu costumo pesquisar bem, mas com esses valores altos, todo mundo sofre”, destacou o consumidor.