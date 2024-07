Consumo de erva-mate e chás cresce nos supermercados de Alegrete

Share on Email

O frio chegou com força nos últimos dias de junho, e essa mudança climática trouxe um consumo maior de erva-mate e chás nos supermercados de Alegrete. O diretor de um estabelecimento ressaltou que o incremento nas vendas está altamente ligado com a queda de temperatura no Município.

Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), Alegrete vende por volta de 110 mil pacotes de erva-mate durante um mês normal. Nesse período de temperaturas baixas, esse número cresceu para 122 mil pacotes no mês de junho. A pesquisa não leva em conta marca ou qualidade dos produtos pesquisados.

Já na parte natural, os chás cresceram de maneira considerável a procura nesse último mês. Hortelã, limão com laranja, preto, hibisco, foram os mais procurados no segmento. O gerente de outra rede destacou que sempre nessa época os produtos “quentes” tendem a aumentar a procura.”Erva-mate, café, chás e outros produtos, crescem de procura durante o inverno, a população tende a buscar alternativas para elevar a temperatura do corpo”, explicou o gestor.