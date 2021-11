Projeto Natal Iluminado vai premiar empresas e residências mais bem decoradas

Novamente estamos nos aproximando do final do ano e com ele vem em nossa mente as lindas imagens do Natal. Com a pandemia, em 2020 vivíamos grandes restrições e nada pode ser feito. Com o avanço da vacinação e mesmo ainda em pandemia, a situação deste final de ano será bem diferente.

Até o momento, as ruas, praças e parques da cidade, ainda estão sem o sinal de decoração da maior festa cristã da humanidade.

Com grande parte da população vacinada, este final de ano será de muita esperança com os festejos de final de ano. E para isso a Secretaria de Turismo planeja várias ações para a data em que mais vende depois do Dia das Mães – o Natal.

O projeto visa estimular empresas da comunidade a decorarem suas lojas e mudarem assim o seu visual nesta que é uma época mágica de renovar esperanças e viver o amor fraterno, ainda mais depois de uma pandemia que dura quase dois anos.

O projeto, em parceria com o Centro Empresarial e Sindilojas visa premiar as empresas mais bem decoradas para o Natal. O Natal Iluminado é um concurso de residências e empresas melhor decoradas no Natal.

A premiação é desconto de 100%, 50% e 30% do valor IPTU. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de dezembro na Casa do Empreendedor – SEDETUR na Rua Luiz de Freitas .