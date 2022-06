Geada cobre de branco paisagens em Alegrete

O amanhecer deste domingo (12), também, foi marcado por muito frio e paisagens emolduradas de branco em Alegrete.

O frio é a marca deste fim de semana de Dia dos Namorados no Rio Grande do Sul. Será, aliás, o fim de semana mais gelado até o momento neste ano no estado gaúcho.

A massa de ar frio que começou na sexta-feira, 10, vai atingir o seu ápice. Assim, além das noites, as tardes também têm temperatura baixa.

Geada – Alegrete

É o que vai acontece neste domingo. Nuvens podem ingressar no Sul , a partir da circulação de umidade de um ciclone no Atlântico. Isso contribuirá para deixar, de acordo com a MetSul Meteorologia, a tarde ainda mais fria do que a de sábado.

Foto Estevão Marques

Neste período, de temperaturas baixas, deve-se ter atenção especial com a população mais vulnerável e, é essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água, evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além da higiene frequente das mãos.

O uso da máscara, embora não seja uma exigência, em muitos lugares, é uma proteção que ficou comprovada sua eficácia. Portanto, quem desejar poderá manter uso, até para prevenção de outros vírus, não apenas da Covid-19.

No interior do Município, a leitora do PAT, Janaina Martins, fez o registro da geada deste domingo com mínima de 1º C.