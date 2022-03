Gente, música e movimento no domingo da felicidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Após dois anos em suspensão devido à pandemia da covid-19, muitos eventos presenciais estão sendo retomados em Alegrete e, neste domingo(20), em especial, aconteceu a 1ª programação referente ao Dia Internacional da Felicidade.

No Parque Rui Ramos, a tarde com um temperatura muito amena, também favoreceu para que famílias fossem ao local curtir a programação idealizada pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em parceria com a Aliança das Mulheres que Amam Alegrete (AMAALEGRETE) e Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Diretoria de Cultura e Sesc.

Além das atrações musicais, também ocorreram uma série de atividades destinadas às mulheres alegretenses, assim como, a Feirinha da Felicidade (inscritos no Brick da Praça), Recanto da Leitura, Pegue e Leve da Biblioteca Mario Quintana.

Sobre o dia:

O Dia Internacional da Felicidade é comemorado anualmente em 20 de março e conhecido mundialmente, pelo objetivo de promover a felicidade e alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer outro tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades.