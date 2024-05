Ginásio Municipal de Manoel Viana está apto para receber jogos da Série Ouro de Futsal

Share on Email

Há cerca de um mês, o ginásio Henrique Nemitz vem passando por algumas reformas na parte interior para atender exigências que o local precisa cumprir para comportar alguns eventos, principalmente, a disputa do Estadual de Futsal.

O tamanho original da quadra, não contemplava as medidas necessárias para a disputa da Série Ouro de Futsal. Além da AVF que disputa a Série Prata, a AFA de São Francisco de Assis, também mandará seus jogos para o ginásio. Por essa razão, a equipe de Desporto da Prefeitura de Manoel Viana, resolveu investir em melhorias no interior do local.

A quadra está adaptada e no tamanho de 32×18, nos moldes da Federação Gaúcha de Futsal. Além disso, a pintura da quadra e a reforma dos banheiros já estão concluídas. Agora, de maneira oficial, o Município de Manoel Viana está apto para sediar jogos da Série Ouro de Futsal.

Fotos: Danrlei Moraes