Ginásio Poliesportivo Henrique Nemitz recebe nova estrutura de iluminação em Manoel Viana

O ginásio Henrique Nemitz, de Manoel Viana, está recebendo uma nova roupagem em sua estrutura de iluminação. O local que é referência em eventos na região, sediando jogos de futsal, vôlei e apresentações culturais, agora irá dispor de uma tecnologia mais avançada de iluminação.

Com o objetivo de valorizar o esporte no município e proporcionar mais comodidade para a comunidade e praticantes de esporte, a administração Municipal realizou a modernização visando uma maior durabilidade do sistema de iluminação instalado.

A iluminação de led possui maior eficiência energética e durabilidade, além disso oferece uma luminosidade mais potente e uniforme, o que melhora a visibilidade dos jogadores e espectadores. No total foram instaladas 24 lâmpadas de led de 380 watts com um investimento de R$69.504,96, oriundos de recursos da Prefeitura de Manoel Viana.