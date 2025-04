Gincana Cultural movimenta estudantes do Oswaldo Aranha na comemoração do aniversário da escola

Share on Email

São 96 anos de educação e formação de conhecimento para dezenas de gerações de alegretenses.

Uma movimentação colorida tomou conta dos estudantes durante a realização das diversas atividades da gincana. Cada prova — como o soletrando, a prova de coordenação motora, a disputa de pênaltis, o “acerte o volume”, o “pula corda matemático”, a trilha geométrica e o desfile de looks — envolveu com entusiasmo as equipes participantes.

Oito equipes participam da Gincana em comemoração aos 96 anos do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, uma das escolas mais tradicionais de Alegrete e a única da cidade a oferecer o Curso Normal. As equipes participantes são: Urso (marrom), Purple Ranger (roxa), Fênix (vermelha), Fire Fox (laranja), Zé Gotinha (branca), As Panteras (rosa), Alpha Black (preta) e Dragões (verde).

Gincana Cultural pelos 96 anos do Oswaldo Aranha de Alegrete

As tarefas da gincana estão sendo realizadas nos dias 29 e 30 de abril.

