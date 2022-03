Ginete alegretense é premiado no Espora Solidária de Restinga Seca

O Rodeio e Fandango da Integração em Restinga Seca integrou a programação dos 63 anos de emancipação do município. A participação nas provas foi destinada somente para as entidades tradicionalistas da cidade, porém na gineteada foram convidados 21 ginetes.

Carro é guinchado por permanecer estacionado no meio de rua no centro

O rodeio foi à moda antiga, com provas como estafeta, corrida do couro, argolinha, agilidade, rédeas, tômbola musical, provas de tiro de laço em várias modalidades.

Já a 1ª Espora Solidária, gineteada em beneficio da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), o público teve direito a participar de um sorteio de um potro crioulo doado pela Cabanha do Pajonal.

Lelé montou no primeiro dia o aporreado Forninho, se deu bem e passou de fase. No segundo dia, contou com a sorte montando novamente Forninho na semifinal, parou no lombo do animal e foi classificado para finalíssima.

Sirenaço: policial militar, morto em Maçambará, recebe homenagens em Alegrete

Ginete montou Forninho e Resaco

Na final montou o cavalo Resaco da Tropilha Enredo e acabou perdendo o título para o ginete Artur Padilha. Alem do alegretense em segundo, o Espora Solidária teve Faxineiro em 3º, seguido de José Claudio Lopes e Eduardo Dorneles em quinto.

Top 5 do Espora Solidária

Outra atração da programação foi o Fandango da Integração na noite de sábado, com o CTG Os Vaqueanos lotado e animado pelo grupo Os Mateadores.

Fotos: reprodução