Sirenaço: policial militar, morto em Maçambará, recebe homenagens em Alegrete

Um sirenaço foi realizado pela Brigada Militar de Alegrete, em frente à Praça Getúlio Vargas, às 19h, horário do sepultamento do soldado em Manoel Viana. Mais cedo, às 18h, em frente ao quartel dos Bombeiros, ocorreu um ato em homenagem ao policial militar.

Adolescente, vítima de sequestro e cárcere privado, é encontrado nu em Alegrete

O soldado Arnaldo havia entrado na Brigada Militar exatamente um ano antes, em 19 de março de 2021, e estava lotado no 2º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (2º BPAF), do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Fronteira Oeste (CRPO-FO).

Populares, BM e Guarda Municipal salvam homem na Ponte Borges de Medeiros

O caso:

O policial militar Luis Arnaldo Aramburu, de 29 anos, que atuava na Brigada Militar de Maçambará e, em algumas ocorrências prestava apoio à Brigada Militar de Itaqui, morreu atropelado na noite deste sábado, 19, durante atendimento a uma ocorrência em Maçambará.

O militar é natural de São Francisco de Assis, estudou e morou em Santiago. A família é de Manoel Viana.

Conforme a ocorrência, o policial militar efetuava a apreensão de um adolescente por furto de bicicleta e, no momento em que colocava as algemas no infrator, foi atingido por um Gol que não percebeu a ação policial no local.



O policial chegou a ser levado pelo SAMU ao Hospital São Patrício, em Itaqui, porém não resistiu aos ferimentos. O adolescente infrator também se feriu, porém sem gravidade.

O motorista do veículo Gol foi preso logo após o atropelamento. Ele não possuía documento de habilitação e foi encaminhado à delegacia para registro.

A Brigada Militar emitiu uma nota, em que lamenta a morte do soldado e se solidariza com a família, amigos e colegas da vítima.