Unipampa retoma obras da casa do estudante em Alegrete

A construção da Casa do Estudante vai implementar um novo momento para o campus. A obra parou em março de 2016 por falta de recursos e o contrato da construção do prédio, no complexo da Universidade em Alegrete, foi rescindido em janeiro de 2017. O valor investido até a paralisação do canteiro de obras foi de 2.109.000 e agora foi contratado por 1.906.504,52, conforme o Reitor Roberlaine Ribeiro Jorge.

A assinatura da Ordem de Serviço para a retomada da obra da Casa do Estudante do Campus Alegrete foi em fevereiro passado. A obra de responsabilidade da empresa Plano M Construtora LTDA, tem previsão para conclusão para o final do ano.

A Casa do Estudante será de suma importância a acadêmicos que vêm de outras cidades e até mesmo de outros estados para que tenham local para morar, de forma gratuita, visto que o custo de vida na cidade ainda é alto e, por muitas vezes, pesa no orçamento de estudantes oriundos de famílias de baixa renda, conforme apontamento da Secretaria Acadêmica da Unipampa.

Estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço o representante da empresa, a Pró-Reitora de Planejamento e Infraestrutura, Viviane Gentil, o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento e Infraestrutura, Fabiano Sobrosa, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários, Carlos Dilli, a equipe de fiscalização da obra e a direção do campus, diretor Ederli Marangon e Coordenador Administrativo Frank Pahim.

Com informações do site da Unipampa