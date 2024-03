Segundo informações obtidas pelo PAT, o Gol estava estacionado na Rua Dos Andradas, nas proximidades da Gaspar Martins, quando um dos agentes do estacionamento rotativo foi cobrar o período na vaga. Durante a verificação, constatou-se uma multa pendente de cerca de 70 reais.

Diante dessa situação, a Guarda Municipal foi acionada e verificou-se que a placa ISA 1894, registrada em Nova Roma do Sul, pertencia originalmente a uma Saveiro, mas estava afixada no Gol. A Brigada Militar foi então chamada e realizou uma verificação no chassi, o qual estava correto, corroborando apenas a adulteração da placa. O veículo foi apreendido pela Guarda Municipal e encaminhado ao depósito do Detran de Alegrete.

O condutor do Gol, um homem de 23 anos, que foi liberado, afirmou que o Gol pertencia ao pai e que não tinha conhecimento do ocorrido.