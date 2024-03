Nos últimos dias, as redes sociais do jovem cresceram em um ritmo muito acelerado, configurando um aumento médio de 500 mil seguidores por dia.

O jovem entrou no programa com cerca de 7.000 seguidores e sua boa participação na edição o alavancou a esse expressivo número de fãs. A reportagem do PAT entrou em contato com a assessoria do gaúcho e recebeu a informação de que nas próximas horas o alegretense deve atingir a marca de 2 milhões de seguidores.

Rompimento na rede de água: Alegrete sofre interrupção no abastecimento

O nosso primeiro milhão a gente nunca esquece, tampouco as pessoas responsáveis por essa incrível marca. Agora, seguimos trabalhando e atingimos a marca de 1,5 milhão. Obrigado a todos que fizeram deste projeto algo tão grandioso. Chegar à marca de 2 milhões não é algo fácil. Seguiremos na luta em busca do melhor sempre para o “Matteus”, disse a assessoria do participante.