Golpe do vinho faz vítimas em Alegrete

O inverno chegou ao fim e um novo golpe circula na cidade. Na semana passada, de acordo com uma vítima, ao menos quatro pessoas teriam caído no golpe.

Um senhor de 55 anos, caminhava tranquilamente pelo centro de Alegrete quando foi interpelado por um rapaz que oferecia garrafas pet de vinho.

O preço é simbólico, segundo a vítima, que prefere não se identificar. Ele pagou R$ 10 e ficou com a garrafa. Quando chegou em casa resolveu abrir a bebida e se deparou com dois litros de água. De acordo com ele, mais três pessoas tinham comprado o produto. A Polícia Civil ainda não foi notificada e não há nenhum registro sobre este tipo de golpe.