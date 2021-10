Uillian Gonçalves, uma promessa do ciclismo alegretense

Share on Email

O alegretense Uillian Brum Gonçalves, é daqueles que aproveitou a oportunidade e o incentivco para praticar uma modalidade que transformou a vida dele.

O filho da Deise Santos Brum e Rubens Eliel Silva Gonçalves, virou ciclista e hoje compete em provas no Estado, além de eventos nacionais, acumula participações fora do Brasil.

Completou os estudos na Escola Lauro Dorneles e encontrou no ciclismo um estilo de vida. “Vasquinho”, como é carinhosamente chamado pelos amigos treina forte. Atualmente está disputando o campeonato gaúcho de ciclismo de estrada. Confira a entrevista que o PAT realizou com o ciclista alegretense de 18 anos, que já é considerado uma das promessas do esporte.

Uillian tem várias vitórias no MTB

Portal: Como e quando tu começou a pedalar. Tiveste algum incentivo ? Como foi ?

Na verdade eu comecei a pedalar, ter paixão pelo ciclismo em 2013. Tinha 14 anos, meus amigos Adán Jaques e Lorenzo Freitas me incentivaram a ir para o mundo do ciclismo.



Portal: Tua dedicação no ciclsimo é notória. O que representa na tua vida esse esporte ?

Representa muito para mim. O ciclismo é um esporte sofrido e prazeroso ao mesmo tempo. Eu me realizo pedalando.



Uillian sonha com o título gaúcho

Portal: Qual o principal momento que tu destacaria até aqui ?

Sem dúvida, foi em 2019 quando saí campeão do Circuito Trilha Aventura, vice-campeão do Fronteirão , Campeonato Uruguaianense e outras competições na região.

Uillian no Desafio Extremo

Portal: Nessa retomada, voltaste a competir por uma nova equipe. Como se consolidou essa tua participação? Comecei a ir no campeonato estadual de ciclismo e estava competindo avulso. Foi então que recebi o convite do Márcio Lopes, que me deu essa oportunidade de fazer parte da equipe Sweet Bike Team.

Uillian em ação no Gaúcho

Portal: E a temporada como está. Quais competições estás disputando ?

Estamos na luta. Tenho o Gaúcho de ciclismo, e dia 29 vou para Volta Binacional na cidade de São Lourenço, uma competição de 4 dias.

Uillian ganhou uma bike no Circuito Trilha Aventura



Portal: O movimento do ciclismo cresceu em Alegrete. Como tu vês esse crescimento do esporte e até a prática como lazer do ciclismo?

Fico muito contente. Assim como fui incentivado, consegui motivar outras pessoas. É bom para cidade esse crescimento tanto por lazer como competitivo.

Uillian faz parte do Trilha Aventura

Portal: Como atleta do interior do RS quais são as tuas maiores dificuldades ?

A distância. Como estamos na Fronteira, as provas são realizadas muito longe de Alegrete.

Portal: Para aqueles que estão iniciando no esporte, qual a tua mensagem de incentivo ?

Que nunca desistam. No início tudo é difícil, depois tu acaba achando fácil e prazeroso. Tenho comigo um lema “A persistência é o caminho do êxito”, sempre acreditar e ir em frente.

Uillian ao lado de Erlan Aita, dois dos melhores ciclistas da cidade



Portal: Ano que vem teremos eleições. O que tu sugere aos políticos em relação ao esporte no município ?

Sempre apoiar o esporte. Dinheiro investido no esporte é um ganho na saúde. Que eles olhem num todo para o esporte da cidade. Incentivar o povo a praticar esportes, construir locais que possibilitem atividades físicas para as pessoas.

Portal: Qual o teu maior objetivo no ciclismo para 2022?

Eu treino para conseguir ser campeão estadual

Fotos: acervo pessoal