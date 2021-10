Acidente entre carro e caminhão deixa 2 mortos na Rota do Sol, diz CRBM

Duas pessoas morreram após uma colisão entre carro e caminhão na RSC-453, a Rota do Sol, em São Francisco de Paula, na Serra do Rio Grande do Sul. O acidente foi por volta das 8h30 deste sábado (30), na altura do km 230, na localidade de Várzea do Cedro, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

As vítimas são a condutora do automóvel e o passageiro. O CRBM não divulgou os nomes deles.

Os agentes que atenderam a ocorrência afirmam que um veículo registrado em Caxias do Sul, que trafegava no sentido Serra/Litoral, fez uma ultrapassagem em local proibido. O carro acabou colidindo na lateral de um caminhão, com placas de Xangri-Lá.

Um outro veículo, também com placas de Caxias, acabou atingido no acidente. O caminhoneiro e o motorista desse carro sobreviveram, afirma o CRBM.

