Inicia obra do radar meteorológico regional que será instalado em Alegrete

As obras do Radar Meteorológico Regional já começaram em Alegrete, na área do antigo aeroporto, próximo ao Museu do Gaúcho na Zona Leste de Alegrete. O equipamento terá alcance de até 400 km e será utilizado no monitoramento de chuvas, tempestades e granizo.

O município foi contemplado com este equipamento com empenho da Defesa Civil do Município e terá um investimento de 60 milhões de reais. Ele será instalado numa torre de 30 metros. A implantação dos equipamentos faz parte de um investimento de até R$ 186,5 milhões, realizado pelo Governo do Estado por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), destinado ao fortalecimento da prevenção e da resposta diante de eventos climáticos extremos.

Além de Alegrete, estão previstos outros dois radares meteorológicos, nos municípios de Soledade, na região Norte, e Pelotas, na região Sul, complementando a cobertura já existente em Porto Alegre, na região Leste. A tecnologia do que está sendo colocado em Alegrete é da República Tcheca, na Europa.

Para Alegrete e os municípios da região, o novo radar representa um importante avanço na prevenção, monitoramento e emissão de alertas meteorológicos, contribuindo para a tomada de decisões mais rápidas pelos órgãos de proteção e Defesa Civil e para a segurança da população, destacou o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Adão Roberto Rodrigues.

Esse Radar Meteorológico poderá dar resposta mais rápida a eventos climáticos severos para que as equipes da Defesa Civil de Alegrete e doutras cidades da região possam agir na prevenção e ajudar as comunidades atingidas, comentou, Adão Roberto Rodrigues. o equipamento mostra em tempo real a intensidade, deslocamentos das áreas de chuvas aqui na região.