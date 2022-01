O fogo em campo é devastador e já queimou 500ha, diz morador

Apavorado, ele acrescenta no áudio que o sinistro iniciou no Jacaraí e percorreu mais de 30km. “É muito fogo, estou quase 10 km de distancia e é possível ver as chamas altas. Assustador!” – declara.

O incêndio que começou nesta manhã, no Jacaraí, contou com o reforço de uma aeronave agrícola, nesta tarde. Além do trabalho dos Bombeiros que iniciou pela manhã com apoio dos moradores. Uma mobilização foi feita na busca de conter as chamas. Com caminhões pipas, tratores e arados e abafadores.

Bombeiros ganham reforço de avião para tentar controlar incêndio no Jacaraí

Mas, até o momento, o fogo está devastando aquela região e gerando pânico em muitas residências, além do prejuízo com o dano que causa no solo. O relato é de cerca de 500ha consumidas pelas chamas. Entre o Itapororo e o Jacaraí a distancia é de 40Km – falou o trabalhador.

Essas queimadas estão acontecendo desde o final do ano passado e a tendência com a estiagem e a forte onda de calor, é que possam aumentar. Por esse motivo, todo cuidado é muito importante, para tentar prevenir qualquer sinistro em vegetação.

O morador que enviou a imagem acrescenta: a foto é ruim, mas a grandiosidade e a velocidade do fogo são reais.